Евросоюз подпортил Украине настроение в День флага

Брюссель исключил членство Украины в ЕС в ближайшее время

Членство Украины в Евросоюзе вряд ли возможно в ближайшие 3-5 лет. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью РБК-Украина. В Киеве это заявление пока не прокомментировали. Там сегодня праздник - День национального флага. Без скандала вновь не обошлось.

На Украине сегодня - День национального флага. Праздновать планируют масштабно, чтобы лишний раз подчеркнуть свою независимость. Но поскольку, кроме национальных символов, Незалежной особо гордиться нечем, президент Зеленский решил усилить значение геральдики, и именно сегодня предложил созвать внеочередное заседание Верховной рады, чтобы утвердить Большой герб. Он предусмотрен Конституцией, но за прошедший год попытки его создания, как это часто бывает на Украине, успели превратиться в фарс. Изначально на конкурс было подано более 100 эскизов, большинство из которых подвергались нещадной критике в парламенте за низкое качество графики, несбалансированность композиции и фигуру шароварного казака. Далеко не факт, что утверждение случится и сегодня. Оппозиция уже отказалась участвовать в заседании.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" в знак протеста против произвола и диктаторских замашек власти отказывается принимать участие во внеочередном заседании Верховной рады 23 августа 2021 года. Этим шагом мы хотим показать "Зе-команде" свою готовность защищать украинскую конституцию и права граждан. Продемонстрировать международным партнерам Украины, что украинская демократия находится в опасности. Заверить украинский народ, что в этой борьбе мы не отступим!" – говорится в заявлении партии.

Зеленский спешит еще и потому, что в первом чтении закон о Большом гербе можно принять простым большинством в 226 голосов, но для окончательного утверждения "за" должны быть уже 300 депутатов. А без оппозиции это невозможно, убежден представитель партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Президент инициирует созыв внеочередной сессии (не позднее 23.08) для голосования по большому гербу. Зачем? 300 голосов без ОПЖЗ никак… Чтобы было шоу", - уверен он.

Политические шоу на Украине уже давно обычное дело. Вот только оборачиваются они все последние годы большими трагедиями. Война в Донбассе, притеснение русскоязычного населения, давление на СМИ. Прошло уже 7 месяцев, как были закрыты неугодные власти телеканалы ZIK, News One и "112 Украина". Совсем недолго проработал вновь созданный "Первый независимый". И в то время, когда Киев всеми силами рвется в Евросоюз, к посольству Германии пришли журналисты попавших под санкции СМИ, чтобы передать свое обращение канцлеру Меркель, которая накануне посетила Украину.

"Мы к ней хотели бы обратиться под конец ее правления, под конец ее каденции с просьбой как-то повлиять на украинскую власть. Потому что ей, как талантливому дипломату, безусловно, всегда удавалось это делать. И передать ей письмо с просьбой обратить внимание на ситуацию со свободой слова на Украине, о ситуации с закрытием наших уже четырех телеканалов. И на телеканалах уже не остановились. Сейчас продолжается прессинг уже сайтов, ютьюб-каналов, блогов", - говорит ведущая канала "112 Украина" Юлия Колтак.

Получила ли письмо Меркель, пока неизвестно. Весь день провластные украинские СМИ взахлеб рассказывали об "историческом" визите канцлера, в ходе которого президент Зеленский отстаивал интересы Украины, повторяя избитые постулаты о мифической российской агрессии в Донбассе, аннексии Крыма и вредности газопровода "Северный поток". Но как ни просили киевские власти, на открывающийся сегодня форум "Крымская платформа", Меркель не осталась. Представлять Германию на нем будет министр экономики и энергетики. Как не приедут на саммит и лидеры большинства развитых западных стран. Зеленский тут же объяснил их неучастие тем, что они бояться Россию.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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