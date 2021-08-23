Бабушка наносит ответный удар: Елизавета II собралась судиться с принцем Гарри

Королеве не понравились откровения внука

Британская королевская семья вновь в центре скандала. Журналисты узнали, что Елизавета II готовится подать в суд на внука. Принц Гарри собирается опубликовать мемуары, в которых, как ожидается, расскажет новые неприятные подробности о жизни монархии. И королева заранее приказала юристам подготовиться.

После череды грандиозных скандалов терпение Елизаветы II, похоже, на исходе. Королевские юристы собираются идти в суд. Главу британской монархии возмутили сообщения о том, что принц Гарри готовится опубликовать мемуары. Эта новость не сулит Букингемскому дворцу ничего хорошего. В очередной порции откровений герцог Сассекский расскажет о несчастливом детстве и сложных отношениях внутри семьи. Адвокаты королевы уже получили распоряжение связаться с издательством и изучить содержание книги.

"Чувство, которое испытывают на самом верху, такое: всему есть предел. Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-то обвинён, это может быть клеветой, а также нарушением права на неприкосновенность частной жизни", - пишет The Sun.

За свою книгу Гарри получил не менее 25 миллионов долларов, а возможно, и больше - точная цифра не разглашается. Первая часть воспоминаний увидит свет в 2022-м. В этот год страна будет праздновать большой юбилей - 70-летие пребывания Елизаветы II на троне. Как утверждают СМИ, уже известно, что герцога и герцогиню Сассекских на торжества не позовут. Королева устала от скандальных заявлений и интервью внука.

Об одном из них - нашумевшем разговоре с Опрой Уинфри - Гарри вспомнит в своих мемуарах. По его мнению, Букингемский дворец слишком сухо отреагировал на его откровения и слишком мало посочувствовал его бедам. И тут, как говорят биографы Виндзоров, он вряд ли найдёт понимание среди родственников.

"Букингемский дворец всегда реагировал дипломатично на действия Гарри и Меган, стараясь добиться продолжения диалога. Герцог и герцогиня Сассекские говорят, что расстроены реакцией семьи. Что ж, думаю, королева расстроена их поведением не меньше", - рассуждает журналист Роб Джонсон.

Действия принца и его супруги не одобряют и простые британцы. Как показал недавний опрос, больше половины из них не считают откровения принца уместными, а 80% не хотят читать его мемуары.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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