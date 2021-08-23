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Глава ЛНР объяснил конфликт в Донбассе

09:43
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Региону была чужда радикальность "майдана"

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник написал статью о причинах конфликта на востоке Украины.
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"События, захлестнувшие Украину в 2013-2014, стали той самой отправной точкой в самоидентификации жителей Донбасса, которым была чужда радикальность "майдана" и чиновников, поддерживающих все происходящее в государстве. Мы не хотели обрывать связи с братской Россией", - приводит выдержку из текста ТАСС.

Как отметил Пасечник, еще в 2004 году стало очевидно, что Донбассу не нужны "продиктованные заокеанскими псевдопартнерами лозунги".

В 2014 году, продолжил глава ЛНР, Донбасс выразил желание "остаться единым целым с братским народом", Киев же перешел "к политике террора и геноцида".

При этом Пасечник выразил уверенность в том, что своем решении народ Донбасса не пожалел ни на минуту.

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