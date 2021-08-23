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Путин присвоил имя Ахмата Кадырова аэропорту Грозного

09:47
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Подписан соответствующий указ

Международному аэропорту Грозного присвоено имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А. А. Кадырова", - сказано в тексте.

Указ вступает в силу с понедельника.

23 августа со дня рождения Ахмата Кадырова исполнилось 70 лет.

"В девяностые годы вместе со всей Чечней и ее жителями Ахмат-Хаджи прошел сложнейший, драматический путь, и в решающий момент именно он с очевидным риском для собственной жизни взял на себя ответственность за дальнейшую судьбу Чеченской Республики, а по большому счету всего Северного Кавказа", - сказал российский президент в видеообращении, показанном в понедельник в эфире Первого канала.

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