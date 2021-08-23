ФСБ задержала в Туле украинского агента

Он собирал данные о новейших образцах вооружения

Как сообщили в ЦОС ФСБ, в Туле с поличным задержали агента спецслужб Украины, собиравшего составляющие государственную тайну сведения.

Уточняется, что данные касались новейших образцов вооружения (в том числе стрелкового) и секретной технической документации к ним.

В ФСБ полагают, что агент искал работников оборонных предприятий России из числа секретоносителей.

"Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений", - приводит сообщение ЦОС РИА "Новости".

Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

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