ФСБ задержала в Туле украинского агента

Он собирал данные о новейших образцах вооружения
Как сообщили в ЦОС ФСБ, в Туле с поличным задержали агента спецслужб Украины, собиравшего составляющие государственную тайну сведения.
Уточняется, что данные касались новейших образцов вооружения (в том числе стрелкового) и секретной технической документации к ним.
В ФСБ полагают, что агент искал работников оборонных предприятий России из числа секретоносителей.
"Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений", - приводит сообщение ЦОС РИА "Новости".
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