ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Талибы разрешили президенту Афганистана вернуться в страну

10:15
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Боевики предложили амнистию

Сторонники движения "Талибан" (организация запрещена в России – прим. ред.) заявили, что не будут преследовать президента Афганистана Ашфара Гани, вице-президента Амрула Садеха и советника президента по безопасности Хамдуллу Мохиба.
Путин заявил об "ужасах" в Афганистане

Талибы объявили амнистию и заявили, что чиновники могут вернуться в страну, если заходят.

"Мы прощаем всех с нашей стороны, от генерала до простого человека", - заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур Рахман Хаккани (цитата по РИА Новости).

Вражда между талибами и Гани, Садехом и Мохибой возникла только на основе религии, подчеркнул Хаккани.

15 августа боевики движения "Талибан" взяли Кабул без боя и объявили о контроле всей территории Афганистана. На данный момент управление страной находится в руках временного совета, президент Ашраф Гани покинул страну.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ)
Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.