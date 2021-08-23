Талибы разрешили президенту Афганистана вернуться в страну

Боевики предложили амнистию

Сторонники движения "Талибан" (организация запрещена в России – прим. ред.) заявили, что не будут преследовать президента Афганистана Ашфара Гани, вице-президента Амрула Садеха и советника президента по безопасности Хамдуллу Мохиба.

Талибы объявили амнистию и заявили, что чиновники могут вернуться в страну, если заходят.

"Мы прощаем всех с нашей стороны, от генерала до простого человека", - заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур Рахман Хаккани (цитата по РИА Новости).

Вражда между талибами и Гани, Садехом и Мохибой возникла только на основе религии, подчеркнул Хаккани.

15 августа боевики движения "Талибан" взяли Кабул без боя и объявили о контроле всей территории Афганистана. На данный момент управление страной находится в руках временного совета, президент Ашраф Гани покинул страну.

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