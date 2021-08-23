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"Спутник Лайт" зарегистрировали на Филиппинах

10:20
  • понедельник
  • 23 августа 2021

В рамках ускоренной процедуры

Вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" одобрена для использования на Филиппинах, сообщил в понедельник Российский фонд прямых инвестиций. Произошло это в рамках ускоренной процедуры.
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"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" позволит ограничить распространение коронавируса в стране и ускорит создание популяционного иммунитета", - напомнили в РФПИ.

Прежде стало известно, что "Спутник Лайт" продемонстрировал высокие показатели безопасности и эффективность на уровне 93,5% во время вакцинации населения в Парагвае.

Ранее сообщалось, что вакцинация "Спутником Лайт" для одного человека обходится в 342 рубля - это самый дешевый препарат для профилактики ковида в России.

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