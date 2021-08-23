Папа Римский Франциск может отречься от престола

Понтифику 84 года

84-летний Папа Римский Франциск в скором времени может отречься от престола.

Причиной возможного решения могут стать проблемы со здоровьем. Этим летом понтифику провели операцию на кишечнике, пишет итальянская газета Libero. Франциску провели "плановую операцию по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки", потребовалась резекция левой части толстого кишечника.

"В Ватикане все более настойчиво говорят о новом конклаве. Согласно этим утверждениям, папа Франциск выразил намерение уйти", - цитирует газету РИА Новости.

Арентинец Хорхе Марио Бергольо стал 266 Папой Римским 13 марта 2013 года. После избрания получил имя Франциска. Он стал первым папой из Нового Света.

Предшественник Франциска – папа Бенедикт XVI – отрекся от престола в возрасте 85 лет. В настоящее время он проживает в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане.

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