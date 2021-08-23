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Эксперт назвала наиболее уязвимое место армии США

10:57
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Американские верфи - в плачевном состоянии

Как отметила автор статьи на портале 19FortyFive Майя Кларк, особого внимания властей Соединенных Штатов заслуживает ситуация с государственными верфями: их всего четыре, и им уже больше ста лет.
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Ситуация плачевна, считает эксперт, так как эти верфи неспособны обслуживать новые подлодки в сухих доках - там нет подходящего оборудования.

"Подобные проблемы существуют во многих сферах. Вместо использования современного автоматического оборудования заводы по производству боеприпасов для армии США по-прежнему полагаются на технику и процессы производства времен Второй мировой войны", - также отметила Клар.

По ее словам, Конгресс давно отказался от ответственности за поддержание обороноспособности страны.

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