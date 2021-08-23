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В России могут разработать смартфоны "Школофоны"

11:12
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Идея поступила в Минпросфещения

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать для учеников специальные смартфоны ""Школофоны".

С инициативой он обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Ведомство должно составить перечень одобренных для обучения гаджетов, а также приступить к разработке специальных детских смартфонов, передает РИА Новости.

Милонов считает, что традиционные смартфоны мешают образовательному процессу, а также создает атмосферу конкуренции и зависти в классе.

"Прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами", - заявил депутат.

Смартфоны должны выполнять образовательные функции, обеспечивать связь между учениками и учителями, но при этом быть по карману любой семье.

"Подобное устройство, к примеру, могло бы получить название "Школофон", - предложил депутат.

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