В России впервые с конца июня выявили меньше 20 тысяч случаев коронавируса

Выздоровел 15401 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 19454 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 776 человек, выздоровел 15401 заболевший.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1458. В Санкт-Петербурге за сутки заболел 691 человек, в Подмосковье - 1187.

За весь период пандемии в стране выявлен 6766541 случай инфекции. Умерли 176820 пациентов. Выздоровели 6034867 человек.

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