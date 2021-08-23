В России впервые с конца июня выявили меньше 20 тысяч случаев коронавируса

Выздоровел 15401 человек
За минувшие сутки в России зарегистрировано 19454 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 776 человек, выздоровел 15401 заболевший.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1458. В Санкт-Петербурге за сутки заболел 691 человек, в Подмосковье - 1187.
За весь период пандемии в стране выявлен 6766541 случай инфекции. Умерли 176820 пациентов. Выздоровели 6034867 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram