Российский военторг откроет магазины в странах Запада

Пока что таких магазинов за рубежом нет

Генеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов сообщил, что на западном рынке может появиться продукция "Армия России".

"Иностранцы очень интересуются. Они массово скупают нашу продукцию. Более того, у нас есть планы по выходу на западный рынок. Пока у нас магазинов за рубежом нет", - приводит слова Павлова ТАСС.

Он также уточнил, что еще одной заинтересованной страной является Китай.

По словам гендиректора "Военторга", ряд стран хотят делать аналогичные вещи у себя.

"На уровне министров обороны других государств к нам обращались с просьбой помочь им с организацией", - добавил он.

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