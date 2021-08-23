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Российский военторг откроет магазины в странах Запада

11:17
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Пока что таких магазинов за рубежом нет

Генеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов сообщил, что на западном рынке может появиться продукция "Армия России".
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"Иностранцы очень интересуются. Они массово скупают нашу продукцию. Более того, у нас есть планы по выходу на западный рынок. Пока у нас магазинов за рубежом нет", - приводит слова Павлова ТАСС.

Он также уточнил, что еще одной заинтересованной страной является Китай.

По словам гендиректора "Военторга", ряд стран хотят делать аналогичные вещи у себя.

"На уровне министров обороны других государств к нам обращались с просьбой помочь им с организацией", - добавил он.

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