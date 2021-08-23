США ограничили допуск в аэропорт Кабула

Порядок поддерживают американские военные и талибы

США намерены пропускать в аэропорт Кабула только американцев, владельцев грин-карт и граждан стран НАТО.

Афганцы, подавшие заявку на специальную иммиграционную визу в США, в эти категории не входят, сообщает CNN со ссылкой на собственный источник.

Американцы и граждане стран, входящих в Североатлантический альянс, смогут взять с собой на борт ближайших родственников.

Как сообщает телеканал, сторонники движения "Талибан" (организация запрещена в России – прим. ред.) помогают американским военным осуществлять контроль.

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