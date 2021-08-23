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Глава Мурманска ушел в отставку

12:04
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Андрей Сысоев останется депутатом мурманского горсовета

На внеочередном заседании городского совета в понедельник глава Мурманска Андрей Сысоев досрочно сложил свои полномочия, передает ТАСС.
Мэр Владивостока объявил об отставке

Уточняется, что 24 из 25 депутатов проголосовали за принятие отставки.

Ранее Сысоев сообщил, что хочет остаться депутатом мурманского горсовета и посвятить себя реализации важных для города проектов.

Прежде в СМИ появилась информация о том, что у бывшей жены Сысоева есть недвижимость, счета и бизнес в Латвии. "Все проверки закончены. На сегодняшний день ни одного вопроса по поводу Латвии ко мне у силовых структур нет", - прокомментировал ситуацию политик.

Сысоева избрали мэром Мурманска в сентябре 2019 года.

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