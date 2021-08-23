Глава Мурманска ушел в отставку

Андрей Сысоев останется депутатом мурманского горсовета

На внеочередном заседании городского совета в понедельник глава Мурманска Андрей Сысоев досрочно сложил свои полномочия, передает ТАСС.

Уточняется, что 24 из 25 депутатов проголосовали за принятие отставки.

Ранее Сысоев сообщил, что хочет остаться депутатом мурманского горсовета и посвятить себя реализации важных для города проектов.

Прежде в СМИ появилась информация о том, что у бывшей жены Сысоева есть недвижимость, счета и бизнес в Латвии. "Все проверки закончены. На сегодняшний день ни одного вопроса по поводу Латвии ко мне у силовых структур нет", - прокомментировал ситуацию политик.

Сысоева избрали мэром Мурманска в сентябре 2019 года.

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