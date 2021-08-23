В правительстве рассказали о судьбе самолета Ил-112В после катастрофы

Это востребованный самолет

Летные испытания самолета Ил-112В будут продолжены, несмотря на авиакатастрофу под Кубинкой.

Ил-112В – востребованный летный транспортный самолет. Двигатель будет дорабатываться, заявил "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"Я думаю промышленность сделает соответствующие выводы, разберется в причинах, выработает необходимый комплекс мероприятий", - отметил он.

Первый опытный образец Ил-112В, который должен заменить в армии советские Ан-26, разбился 17 августа. Самолет выполнял перелет из подмосковной Кубинки на аэродром в Жуковском. Все три члена экипажа погибли. По предварительным заключениям, причина катастрофы – возгорание правого двигателя с его последующим отказом.

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