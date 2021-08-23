В Москве от COVID-19 за сутки выздоровели 2006 пациентов

Выявлено 1458 новых случаев

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 2006 пациентов, сообщил в понедельник оперштаб по контролю за распространением заболевания.

Таким образом, всего в столице поправились уже 1429919 человек.

"В Москве выявлено 1458 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 447 человек, скончались 53 пациента. На ИВЛ находится 321 человек", - сказано в сообщении.

Единственная возможность остановить пандемию - вакцинация, напомнили в оперштабе. В Москве прививку можно сделать в одном из центров на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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