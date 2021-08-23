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Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте

12:31
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Всё из-за афганских мигрантов

В ходе своего выступления на саммите ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша вывезла со своей территории на белорусско-польскую границу мигрантов из Афганистана - это около 50 человек.
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"Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси", - сказал глава государства (цитата по РИА "Новости").

Он добавил при этом, что, перейдя границу Белоруссии, "уже двое или трое суток эти бедолаги находятся там без воды, без еды, под открытым небом".

Лукашенко добавил, что теперь лично ему приходится думать, что с этими людьми делать.

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