"Как будто работала на каменоломне": волонтер рассказал о состоянии МакSим после комы

Мужчина не сразу узнал певицу

Певица МакSим полторы недели назад выписалась из больницы и проходит лечение дома после нескольких месяцев, проведенных в коме. О состоянии артистки все это время было крайне мало информации. Ее представители ограничивались сухими, протокольными фразами. И вот сейчас один из волонтеров, который ухаживал за МакSим, рассказал, как выглядела и чувствовала себя певица во время болезни.

В интервью порталу "СтарХит" доброволец по имени Леонид рассказал, что после перевода из реанимации певица выглядела крайне истощенной. Он даже не сразу ее узнал.

"Как будто человек работал на каменоломне последние годы, и вот ее отправили сюда на восстановление сил. Там, где ставили капельницы, все было перевязано, забинтовано, места ввода инъекций зафиксированы, чтобы каждый раз не делать новых дырок. Разрезы на теле, куда вставляли трубки аппаратов ИВЛ и ЭКМО, зашиты, а сама кожа как будто почерневшая, в пятнах", - сказал Леонид.

По его мнению, искусственная кома стала спасением для МакSим, ведь состояние и течение болезни могло напугать певицу. Настроение у нее было двойственным, говорит Леонид. С одной стороны, она была растерянной, но с другой, понимала, что живая. МакSим признавалась волонтеру, что очень соскучилась по дочкам. А в какой-то момент певицу охватил страх, что жизнь заканчивается и она не выйдет из больницы.

"Мы договорились, что попробуем ходить — я должен был подстраховать, если она начнет терять равновесие. Марине была не в состоянии оценить, сможет ли она в принципе встать на ноги, удержат ли они ее. Поэтому попросила быть рядом. Когда человек месяцами лежит, мышцы отвыкают от нагрузки — у нее они просто сгорели", - говорит Леонид.

Восстановление проходило постепенно. Под контролем волонтеров певица сначала пыталась сесть на кровати, потом начала вставать на ноги. Сначала из-за головокружения ей удавалось сделать всего несколько шагов, но потом она уже начала выходить в коридор.

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