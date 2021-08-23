Ограничение не влияло на успехи сборной

Российский футбольный союз (РФС) предложил отказаться от лимита на легионеров.

Об этом заявил президент организации Александр Дюков. Ранее Союз разослал клубам Российской премьер-лиги предложения, в числе которых полная отмена лимита на иностранных игроков, передает ТАСС.

Ограничение на число иностранных игроков в российском футболе действует с 2005 года. По словам главы РФС, успехи российской сборной и лимит на легионеров никак не связаны.

"В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше", - подчеркнул он.

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