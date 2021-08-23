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Более 70 пострадавших: в Индии прошел фестиваль бросания камней

12:54
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Верующим предлагали заменить камни цветами

На севере Индии состоялся ежегодный фестиваль бросания камней, передает издание Times of India.
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Уточняется, что фестиваль проходит в индийском штате Уттаракханд на территории храма Девидхура в честь дня полнолуния. Верующие бросаются камнями, чтобы задобрить правящее божество пролитой кровью.

В этот раз за медицинской помощью обратились 75 человек.

В 2013 году суд постановил, что камни надо заменить фруктами и цветами. Верующие же посчитали, что без крови божеству все же не обойтись.

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