Более 70 пострадавших: в Индии прошел фестиваль бросания камней

Верующим предлагали заменить камни цветами

На севере Индии состоялся ежегодный фестиваль бросания камней, передает издание Times of India.

Уточняется, что фестиваль проходит в индийском штате Уттаракханд на территории храма Девидхура в честь дня полнолуния. Верующие бросаются камнями, чтобы задобрить правящее божество пролитой кровью.

В этот раз за медицинской помощью обратились 75 человек.

В 2013 году суд постановил, что камни надо заменить фруктами и цветами. Верующие же посчитали, что без крови божеству все же не обойтись.

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