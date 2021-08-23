Более 70 пострадавших: в Индии прошел фестиваль бросания камней

Верующим предлагали заменить камни цветами
На севере Индии состоялся ежегодный фестиваль бросания камней, передает издание Times of India.
Уточняется, что фестиваль проходит в индийском штате Уттаракханд на территории храма Девидхура в честь дня полнолуния. Верующие бросаются камнями, чтобы задобрить правящее божество пролитой кровью.
В этот раз за медицинской помощью обратились 75 человек.
В 2013 году суд постановил, что камни надо заменить фруктами и цветами. Верующие же посчитали, что без крови божеству все же не обойтись.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: