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Мишустин выделил 650 млн на закупку концентраторов кислорода для больниц

14:49
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Новое оборудование направят в больницы 20 регионов

650 миллионов рублей выделило правительство на закупку концентраторов кислорода. Новое медицинское оборудование направят в больницы двадцати регионов. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Как отметил глава кабмина, в условиях пандемии потребность клиник в кислороде возросла. Важно поддерживать его запас на достаточном уровне и внимательно контролировать состояние оборудования. Также на встрече обсудили программу социально-экономического развития Забайкальского края. Она рассчитана на 15 лет. В планах - развитие лесопромышленного комплекса и аграрного сектора, строительство дорог и мостов.

"В приоритете - обновление социальной инфраструктуры. Будут построены фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, в Чите - краевая детская клиническая больница и туберкулезная больница. Будет проведена реконструкция краевого центра медицинской реабилитации, чтобы медицинская помощь стала более доступной для людей. В целом выполнение программы позволит создать в регионе более 50 тысяч рабочих мест", - сообщил Мишустин.
 

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