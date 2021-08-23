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Путин обсудил с лидерами ОДКБ ситуацию в Афганистане

14:40
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Встреча прошла в закрытом режиме

Владимир Путин принял участие во внеочередном саммите государств ОДКБ. Видеоконференция прошла в закрытом режиме и была посвящена событиям в Афганистане, передает "ТВ Центр".

Как сообщили в пресс-службе Кремля, главной темой стало обеспечение безопасности стран-участниц. Лидеры выразили глубокую озабоченность потенциальными угрозами, которые исходят из Афганистана.

Они договорились принимать меры, чтобы не допустить распространения радикального исламизма на территорию государств ОДКБ, в частности, пресекать попытки вербовки граждан через соцсети.

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