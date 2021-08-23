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Северо-Восточную и Северо-Западную хорды соединят в 2022 году

15:17
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Строительство СВХ завершат до конца следующего года

До конца следующего года в Москве планируется полностью завершить строительство Северо-Восточной хорды. В частности, возведение участка от Сигнального проезда до третьего Нижнелихоборского проезда, ускорят.

Проезжающие мимо Северо-Восточной хорды водители всегда с оглядкой смотрят на этот грандиозный объект. И с нескрываемым восторгом предвкушают поездку по новой магистрали. А ведь ждать осталось совсем недолго. По плану, полностью открыть движение от Дмитровского шоссе до Выхино планируется уже через год. Сейчас же завершается соединение двух масштабных проектов - Северо-Восточной и Северо-Западной хорды в районе станции метро Владыкино.

"На этапе строительства СВХ происходит связка СЗХ и СВХ. Мы стоим на путепроводе, построенном на месте путепровода аварийного, который был вообще построен в 1907 году. И на месте аварийного путепровода строится два путепровода", - рассказывает руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Этот путепровод соединит несколько крупных районов Москвы - Марфино, Отрадное, Останкинский и Тимирязевский. Значительно снизится нагрузка на Алтуфьевское шоссе. При этом с облегчением вздохнут не только автомобилисты. После открытия этого участка дороги будут скорректированы автобусные маршруты, и пассажиры смогут быстрее добираться до станций метро, МЦД и МЦК "Окружная" и "Владыкино". На путепроводе уже во всю идут отделочные работы.

СВХ станет крупнейшей бессветофорной магистралью в Москве. Поэтому для её нормальной работы параллельно улучшаются и совершенствуются прилегающие улицы. Реконструкция ведётся в общей сложности почти на пяти километрах столичных улиц и переулков. Одновременно обновляется два путепровода в Марфино. Распределяются автомобильные потоки, отводятся пешеходные маршруты. В некоторых участках удалось вовсе отказаться от светофоров или же увеличить их пропускную способность. И всё это идёт намного быстрее запланированного времени.

"Работы на данном объекте ведутся с опережением графика. Завершены основные работы по монтажу ЖБ-конструкций. Сейчас ведутся работы по гидроизоляции. По контракту у нас срок завершения строительства - конец следующего года. Но я думаю, поставлена мэром города задача, ускорить сроки строительства", - говорит Загрутдинов.

Северо-Восточная хорда соединит трассу М-11 "Москва-Санкт-Петербург" со строящейся скоростной автомобильной дорогой М-12 "Москва-Нижний Новгород-Казань" в районе Некрасовка. Общая протяжённость магистрали составит 106 километров.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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