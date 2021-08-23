В столице прошел молодежный фестиваль "Разноцветная Москва"

Он проходит уже в 13-й раз
Свободные и яркие! В столице прошел 13-й Молодежный межнациональный фестиваль "Разноцветная Москва".
Это масштабный арт-проект, в котором участники могут проявить себя в спорте и творчестве, а также показать весь спектр субкультур нашей страны. Для художников организовали конкурс лучших граффити. Одновременно проходили соревнования в воркауте.
Было чем заняться и любителям брейк-данса и футбола.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram