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В столице прошел молодежный фестиваль "Разноцветная Москва"

15:28
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Он проходит уже в 13-й раз

Свободные и яркие! В столице прошел 13-й Молодежный межнациональный фестиваль "Разноцветная Москва".

Это масштабный арт-проект, в котором участники могут проявить себя в спорте и творчестве, а также показать весь спектр субкультур нашей страны. Для художников организовали конкурс лучших граффити. Одновременно проходили соревнования в воркауте.

Было чем заняться и любителям брейк-данса и футбола.

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Фестиваль "Разноцветная Москва"
Фестиваль "Разноцветная Москва"
Фестиваль "Разноцветная Москва"
Фестиваль "Разноцветная Москва"
Фестиваль "Разноцветная Москва"
Фестиваль "Разноцветная Москва"
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