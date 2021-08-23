ФМБА подаст документы на регистрацию препарата "МИР-19" в сентябре

Завершается вторая фаза клинических испытаний

Федеральное медико-биологическое агентство(ФМБА) завершает вторую фазу клинических исследований препарата от коронавируса "МИР-19".

Отчет об исследовании препарата будет представлен в сентябре, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. Документы будут переданы в Минздрав России, после чего будет решаться вопрос о регистрации препарата.

По словам Скворцовой, уже порядка 160 пациентов получили "МИР-19". Ожидается, что препарат будет актуален против всех штаммов коронавируса, в том числе против британского и индийского. Максимальной эффективности препарат достигнет в первые 2-3 суток после инфицирования.

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