Несколько уголовных дел завели после побега из бурятского психдиспансера

Все беглецы задержаны

Следственный комитет возбудил три уголовных дела после побега семи пациентов из бурятского психдиспансера.

Дела будут расследоваться по статьям о халатности, умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном повреждении чужого имущества. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям работников диспансера.

21 августа в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии семь осужденных, проходящих принудительное лечение, сбежали из психоневрологического диспансера. Они устроили в лечебном заведении беспорядки, ранили одного из санитаров и повредили имущество. Пациентов задержали в том же день.

Беглецы были направлены на принудительное лечение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и вымогательство.

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