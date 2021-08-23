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Несколько уголовных дел завели после побега из бурятского психдиспансера

14:15
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Все беглецы задержаны

Следственный комитет возбудил три уголовных дела после побега семи пациентов из бурятского психдиспансера.
Сбежавших из психдиспансера в Бурятии пациентов задержали

Дела будут расследоваться по статьям о халатности, умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном повреждении чужого имущества. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям работников диспансера.

21 августа в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии семь осужденных, проходящих принудительное лечение, сбежали из психоневрологического диспансера. Они устроили в лечебном заведении беспорядки, ранили одного из санитаров и повредили имущество. Пациентов задержали в том же день.

Беглецы были направлены на принудительное лечение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и вымогательство.

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