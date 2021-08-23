Названа дата завершения реконструкции БАМа

Сроки сдвинулись влево

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков назвал новые сроки завершения реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали.

Изначально планировалось, что всё будет готово к концу 2024 года.

"Мы сроки строительства пересмотрели и сдвинули их влево, чтобы не идти по плану и завершить в 2024 году, а будем завершать их к исходу 2023 года", - отметил замглавы Минобороны (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что сейчас на участке БАМа задействовано более 900 единиц техники, работает группировка из 1500 военнослужащих. Уже полностью завершена очистка территории от лесонасаждений вдоль строящейся железнодорожной линии.

БАМ - второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань.

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