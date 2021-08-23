Кремль назвал "Крымскую платформу" недружественным мероприятием

Очередной антироссийский шаг со стороны Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в понедельник рассказал, как Москва относится к саммиту "Крымская платформа" на Украине.

"Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма", - подчеркнул кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что отношение однозначное - это антироссийское мероприятие.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. На 23 августа была анонсирована так называемая "Крымская платформа". К участию приглашены в том числе США, Великобритания и страны Евросоюза.

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