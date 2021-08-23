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Песков раскритиковал санкции Зеленского против российских СМИ

13:50
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Это очередной шаг к удушению свободы слова

В Кремле прокомментировали решение Киева ввести санкции против нескольких российских медиакомпаний.
Зеленский заявил о страхе Европы перед Россией

"Это еще один шаг на пути, фактически, наверное, удушения свободы слова в Украине и зачистки информационного поля страны от неугодных и некомфортных информационных потоков", - констатировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении ряда российских медиакомпаний. Под запрет попали, в частности, "Ведомости", "Московский комсомолец" и компания "Ростелеком".

Также украинский лидер продлил на три года действие санкций в отношении "Россия 24", РТР-Планеты, НТВ и "Первого канала".

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