Беременная россиянка умерла после выпитой таблетки

Женщина скончалась в реанимации
Росздравнадзор начал проверку после смерти беременной женщины в Волгоградской области.
Инцидент произошел в городе Серафимович. Как сообщили местные СМИ, 34-летняя женщина обратилась к лечащему врачу. Та по медицинским показаниям порекомендовала ей принять таблетку для прерывания беременности.
Приняв лекарство, женщина стало нехорошо. Ее положили в реанимацию, где спустя сутки она скончалась.
Комитет здравоохранения области намерен сформировать экспертный совет для оценки качества оказания медпомощи. Собственную проверку начал Следственный комитет, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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