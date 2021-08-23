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Беременная россиянка умерла после выпитой таблетки

14:14
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Женщина скончалась в реанимации

Росздравнадзор начал проверку после смерти беременной женщины в Волгоградской области.
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Инцидент произошел в городе Серафимович. Как сообщили местные СМИ, 34-летняя женщина обратилась к лечащему врачу. Та по медицинским показаниям порекомендовала ей принять таблетку для прерывания беременности.

Приняв лекарство, женщина стало нехорошо. Ее положили в реанимацию, где спустя сутки она скончалась.

Комитет здравоохранения области намерен сформировать экспертный совет для оценки качества оказания медпомощи. Собственную проверку начал Следственный комитет, передает РИА Новости

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