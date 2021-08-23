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Кремль: налоги из-за выплат пенсионерам не увеличатся

14:20
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Инициативу на встрече с "Единой Россией" озвучил Владимир Путин

Как отметил в ходе брифинга с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выделение бюджетных средств на выплаты военным и пенсионерам, о которых в воскресенье объявил Владимир Путин, тщательно просчитывалось и не приведет к повышению налогов.
Путин предложил разовые выплаты пенсионерам и военным

"В данном случае сбалансированность бюджета, всех расходов, конечно, очень важна, и это абсолютная константа для кабинета министров", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что идея принадлежит "Единой России", со стороны главы государства были "проработки".

23 августа Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам России в 2021 году по 10 тысяч рублей, военнослужащим - по 15 тысяч рублей в среднем.

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