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Польша построит забор на границе с Белоруссией

15:02
  • понедельник
  • 23 августа 2021

"Новый и прочный", говорят в Варшаве

Из-за наплыва мигрантов власти Польши приняли решение построить новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией. Об этом рассказал министр обороны республики Мариуш Блащак.
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"На границе с Белоруссией будет построен новый прочный забор высотой 2,5 метра. В помощь пограничникам будет привлечено больше солдат", - написал он в Twitter.

Прежде стало известно, что на белорусскую границу на помощь пограничникам отправили тысячу польских солдат.

В Варшаве подсчитали, что 2,1 тысячи человек пытались нелегально перейти границу республики из Белоруссии с начала августа. Несколько десятков нелегальных мигрантов остаются заблокированными на границе.

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