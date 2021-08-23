Лесные пожары в Якутии взяты под контроль

Поручение Путина дало свои плоды
Обстановка с лесными пожарами в Якутии полностью взята под контроль, основные очаги ликвидированы.
Об этом сообщили на селекторном совещании в МЧС России. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, решение президента России Владимира Путина возложить координацию тушения пожаров на МЧС принесло положительные результаты.
"Угроза населенным пунктам снята, задымленности населенных пунктов нет", - отметил он.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram