Лесные пожары в Якутии взяты под контроль

Поручение Путина дало свои плоды

Обстановка с лесными пожарами в Якутии полностью взята под контроль, основные очаги ликвидированы.

Об этом сообщили на селекторном совещании в МЧС России. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, решение президента России Владимира Путина возложить координацию тушения пожаров на МЧС принесло положительные результаты.

"Угроза населенным пунктам снята, задымленности населенных пунктов нет", - отметил он.

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