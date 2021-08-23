Утверждены сроки проведения Всероссийской переписи населения

Постановление подписано премьером

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На труднодоступных территориях страны перепись населения продлится до 20 декабря 2021 года. 16 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Самостоятельно заполнить переписные листы на Портале госуслуг жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.

Напомним, что решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято правительством России летом 2020 года, в условиях пандемии COVID-19.

Предложение о проведении переписи в октябре 2021 года, поддержанное президентом России Владимиром Путиным, позволяет оптимальным образом организовать работу во всех регионах страны, отмечают в Росстате. Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре.

Проведение переписи в данный период позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне. Данные сроки входят в рамки рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года.

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