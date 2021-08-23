Полиция выясняет обстоятельства повреждения газопровода в Крыму

Жителей просят сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах

МВД по Республике Крым выясняет обстоятельства повреждения газопровода. По предварительным данным, речь идет об умышленных действиях неизвестных лиц.

"Поступила информация о повреждении газопровода. По результатам осмотра места происшествия установлено, что механическое повреждение газовой трубы, возможно, произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц", - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Газопровод поврежден в горной местности, в поселке Перевальное Симферопольского района. Проводятся экспертизы, полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению. Местных жителей просят проявлять бдительность, сообщать в полицию о подозрительных лицах. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества, передает РИА Новости.

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