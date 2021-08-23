Александр Мажуга: "Приоритет-2030" выведет высшее образование на новый уровень

Интерес к проекту высокий

Выпускники высших учебных заведений должны иметь опыт исследовательской работы. Об этом заявил доктор химических наук Александр Мажуга. Он считает, что такой опыт молодежи даст программа "Приоритет-2030".

"Подготовка квалифицированных специалистов, которые способны эффективно решать задачи развития, должна включать не только освоение учебной программы, но и активную научно-исследовательскую деятельность", - заявил профессор РАН.

Уже порядка 190 вузов выразили желание принять участие в программе. Интерес к проекту говорит о том, что университеты готовы к разработке востребованных технологий.

За каждой заявкой стоит консорциум из нескольких организаций. Благодаря этому появляется общее научно-образовательное пространство, где объединяются усилия науки и высшего образования, отметил Александр Мажуга.

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