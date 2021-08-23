Назван окончательный состав сборной России на отборочные матчи ЧМ

В список попали пять вратарей

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала список футболистов на ближайшие матчи в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года.

Из предварительного списка в заявку не попали защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров. Сергей Петров из "Краснодара" заменил получившего травму Терехова.

Примечательно, что вызваны пять вратарей - в том числе Андрей Лунев, перешедший летом из "Зенита" в "Байер".

Сборная готовится сыграть с Хорватией (1 сентября, Москва), Кипром (4 сентября, Никосия) и Мальтой (Москва, 7 сентября).

Итоговый состав сборной России для подготовки к матчам с Хорватией, Кипром и Мальтой. #НашиПарни #WC2022 pic.twitter.com/edS6GpEK4R — Сборная России (@TeamRussia) August 23, 2021

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