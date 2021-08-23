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Путин дал команду на закладку новых боевых кораблей

15:51
  • понедельник
  • 23 августа 2021

России нужен мощный Военно-морской флот

Команду на закладку новых боевых кораблей для Военно-морского флота дал президент России. Владимир Путин в режиме видеоконференции был на связи с ведущими предприятиями российского судостроения: "Севмашем" в Северодвинске, "Адмиралтейскими верфями" в Санкт-Петербурге и "Амурским судостроительным заводом" в Комсомольске-на-Амуре.
Путин открыл форум "Армия-2021"

"Не раз говорил и хочу вновь повторить: сильной суверенной России нужен мощный, сбалансированный Военно-морской флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства. Надежно защищает наши национальные интересы. Вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности", - заявил Путин.

Президент России вышел на связь с судостроительными заводами с территории парка "Патриот", где проходит форум "Армия-2021". Открывая форум, Путин заявил, что на ведущих верфях России будут заложены два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца, передает ТАСС.

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