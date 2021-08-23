"Превентивная мера": эксперт о новом скандале вокруг британской королевской семьи

Журналисты узнали, что Елизавета II готовится подать в суд на внука

Продолжение получил один из самых громких скандалов последних лет с участием членов британского королевского дома. Его глава Елизавета II, как сообщают местные СМИ, намерена подать в суд на внука и тем самым предотвратить ещё один его удар по Виндзорам. Речь о принце Гарри, который уже вытащил на свет неприятные секреты монаршей семьи, и на этот раз готовит к публикации мемуары с новыми откровениями о своих родственниках.

25 миллионов долларов - 15 из них авансом - за правду о британской королевской семье - такова стартовая цена для издателей за ещё не вышедшие мемуары принца Гарри. Ждать осталось совсем немного. Первую из четырёх частей книги обещают выпустить в свет уже в начале следующего года. Громкий анонс откровений внука переполнил чашу терпения Елизаветы II. Королевским юристам уже дано распоряжение начать подготовку к судебному разбирательству.

Чувство, которое испытывают на самом верху, такое: всему есть предел. Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-то обвинён, это может быть клеветой, а также нарушением права на неприкосновенность частной жизни.

Сам герцог Сассекский называет свою будущую книгу "предельно правдивым рассказом о своей жизни из первых рук". Спектр тем, на которые он готов откровенничать, весьма обширен. Например, есть информация, что Гарри впервые прокомментирует слухи о том, что его настоящим отцом был не принц Чарльз, а любовник принцессы Дианы - майор Джеймс Хьюит. С ним она познакомилась, занимаясь верховой ездой. По мнению экспертов, когда книга выйдет, у Виндзоров не останется ни одного секрета.

"Эта утечка о том, что королева и её советники рассматривают возможность обратиться с иском в суд о клевете в том случае, если в этих мемуарах будут прямые обвинения, - это скорее превентивная мера, скорее такой звоночек для Гарри и для редакторов книжки о том, чтобы всё-таки книга не содержала каких-то двусмысленных обвинений, намёков и, в общем-то, не омрачала ни королевской семьи, ни отношения королевы и её родственников", - говорит старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

А намёками принц Гарри не брезгует, как показало скандальное интервью, которое он вместе с женой дал Опре Уинфри. Мир уже несколько месяцев гадает, кто именно из членов королевской семьи совершал расистские нападки на его супругу Меган Маркл. Ну, и, конечно, немало внимания будет уделено современной жизни британской королевской семьи. И здесь Гарри может помочь его кузина - принцесса Евгения. Именно она познакомила Гарри и Меган, а сейчас единственная из родственников остаётся на связи с герцогом и герцогиней Сассекскими и рассказывает им обо всём, что происходит за закрытыми дверями дворца.

"Букингемский дворец всегда реагировал дипломатично на действия Гарри и Меган, стараясь добиться продолжения диалога. Герцог и герцогиня Сассекские говорят, что расстроены реакцией семьи. Что ж, думаю, королева расстроена их поведением не меньше", - рассказал журналист Роб Джобсон.

Примечательно, что выход мемуаров намечен именно на 2022 год, когда Великобритания будет праздновать платиновый юбилей - 70-летие пребывания Елизаветы II на троне. И, по данным местных СМИ, герцога и герцогиню Сассекских на торжества уже решили не приглашать.

Оксана Фомичева, Кристина Мамиконян, Алексей Оленченко, "ТВ Центр".

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