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Жириновский примет участие в дистанционном электронном голосовании

16:17
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Политик рассказал о плюсах такого голосования

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил голосовать онлайн на сентябрьских выборах в Госдуму. По словам политика, важно, чтобы в России активней принимали участие в дистанционном голосовании.

"Надо убрать участие человека, чтобы он дотрагивался до бюллетеней, чтобы их опускали в избирательные урны. Поэтому самое лучшее - это дистанционное электронное голосование", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Москва 24".

Принять участие в электронном голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru.

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