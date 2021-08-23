Четыре организации из Латвии и Украины признаны нежелательными в России

Их деятельность представляет угрозу безопасности Российской Федерации

Деятельность четырех религиозных организаций из Латвии и Украины признана нежелательной в России. Генеральная прокуратура, изучив материалы, направила итоги своей работы в Минюст.

Как сообщили в генпрокуратуре, речь идет о следующих неправительственных организациях, активно действующих в Латвии и на Украине: это международное христианское движение "Новое поколение", Евангельская христианская церковь "Новое Поколение", Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое Поколение" и Духовное учебное заведение "Международный библейский колледж "Новое Поколение".

В российском надзорном ведомстве пришли к выводу, что деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Материалы переданы в Минюст. Это министерство внесет указанные организации в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории России, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram