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С-400 отправятся в Индию до конца 2021 года

17:16
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Идет подготовка специалистов

Индия получит российские ракетные системы С-400 до конца 2021 года. Как сообщил заместитель гендиректора концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Вячеслав Дзиркалн, все идет по графику и в соответствии с контрактом, сейчас российская сторона готовит специалистов.
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"Я готов подтвердить, что до конца этого года начнем поставки в соответствии с графиком и контрактными обязательствами российской стороны", - заявил Дзиркалн журналистам на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Представитель концерна пояснил, что завершено обучение первой группы индийских специалистов. Сейчас курс обучения применению С-400 проходит вторая группа. Дзиркалн подчеркнул, что индийские военные показывают очень высокие результаты, передает ТАСС.

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