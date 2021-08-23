ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Собянин осмотрели центр военно-патриотического воспитания "Авангард"

17:59
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Что показали президенту?

В понедельник Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, мэром столицы Сергеем Собяниным и губернатором Подмосковья Сергеем Воробьёвым осмотрел учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

Президенту показали административно-учебный корпус, симулятор прыжка с парашютом и тренажеры вождения тяжелой техники. Кроме того, глава государства посетил жилой корпус "Высота", осмотрев комнаты курсантов и спортивную площадку, сообщает "ТВ Центр".

Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину о том, что в этом центре Центре обучение проходят и парни , и девушки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Курсанты во время учебных занятий с оружием в центре военно-патриотического воспитания "Авангард"
Курсанты во время учебных занятий с оружием в центре военно-патриотического воспитания "Авангард"
Открытие международного военно-технического форума "Армия-2021"
Открытие международного военно-технического форума "Армия-2021"
Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2021"
Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2021"
Открытие международного военно-технического форума "Армия-2021"
Открытие международного военно-технического форума "Армия-2021"
Открытие международного военно-технического форума "Армия-2021" в Подмосковье
Открытие международного военно-технического форума "Армия-2021" в Подмосковье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.