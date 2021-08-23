Путин и Собянин осмотрели центр военно-патриотического воспитания "Авангард"

Что показали президенту?

В понедельник Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, мэром столицы Сергеем Собяниным и губернатором Подмосковья Сергеем Воробьёвым осмотрел учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

Президенту показали административно-учебный корпус, симулятор прыжка с парашютом и тренажеры вождения тяжелой техники. Кроме того, глава государства посетил жилой корпус "Высота", осмотрев комнаты курсантов и спортивную площадку, сообщает "ТВ Центр".

Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину о том, что в этом центре Центре обучение проходят и парни , и девушки.

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