Зеленский признал Ротару национальной легендой Украины

Новая награда присвоена семерым украинцам

Владимир Зеленский учредил новую награду, которой уже отметил заслуги семерых украинцев. Выдающиеся, по мнению президента Незалежной, соотечественники – в их числе эстрадная певица София Ротару - будут носить звание "Национальной легенды Украины".

"Мною основана новая государственная награда "Национальная легенда Украины". Ежегодно мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников", — заявил Зеленский на церемонии награждения.

Украинский лидер пояснил, что власть будет отмечать заслуги в области культуры, спорта и науки. Первыми обладателями высокого звания легенды стали, кроме Ротару, футболист Олег Блохин, поэт Юрий Рыбчинский, балерина Елена Потапова, художник Иван Марчук и хореограф Мирослав Вантух. Композитора Мирослава Скорика отметили званием посмертно.

Известная советская и украинская певица София Ротару заявила о прекращении концертной деятельности в России в конце 2018 года. Однако уже в следующем году артистка приняла участие в концерте "Песня года", а также в новогодних программах российских телеканалов, пишет Ura.ru.

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