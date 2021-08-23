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Путин встретился с королем Иордании

17:54
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Страны сотрудничают в военно-технической сфере

На площадке военно-технического форума Владимир Путин встретился с королем Иордании Абдаллой II, который прибыл в Россию с рабочим визитом.

Перед предстоящими в понедельник переговорами в Кремле лидеры осмотрели экспозицию российских вооружений. Две страны активно сотрудничают в военно-технической сфере. Москва, в частности, поставила Амману два военно-транспортных самолета Ил-76МФ, а также четыре вертолета Ми-26Т2, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, иорданские летчики и технические специалисты проходили обучение в нашей стране.

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