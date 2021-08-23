Тариф "Студент": учащихся вузов обрадовали скидкой на "Сапсан"

Акция будет действовать осенью

Путешествие на скоростных поездах "Сапсан" этой осенью обойдется студентам российских вузов вдвое дешевле обычного. РЖД предложило специальный тариф "Студент" обладателям студенческих и аспирантских билетов.

"Специальный тариф "Студент" позволит приобрести билеты на высокоскоростные поезда "Сапсан" со скидкой 50%. Акция распространяется на базовый и экономический классы обслуживания всех поездов "Сапсан" отправлением с 1 сентября по 31 октября 2021 года", - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Сапсаны" сейчас курсируют в направлениях Москва - Санкт-Петербург и Москва - Нижний Новгород. Студенты смогут купить билет со скидкой в билетных кассах дальнего следования за 2 часа до отправления поезда. Чтобы подтвердить свой статус, надо предъявить действующий студенческий или аспирантский билет, зачетную книжку или справку из университета об очном обучении, передает ТАСС.

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