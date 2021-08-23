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Тариф "Студент": учащихся вузов обрадовали скидкой на "Сапсан"

17:54
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Акция будет действовать осенью

Путешествие на скоростных поездах "Сапсан" этой осенью обойдется студентам российских вузов вдвое дешевле обычного. РЖД предложило специальный тариф "Студент" обладателям студенческих и аспирантских билетов.
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"Специальный тариф "Студент" позволит приобрести билеты на высокоскоростные поезда "Сапсан" со скидкой 50%. Акция распространяется на базовый и экономический классы обслуживания всех поездов "Сапсан" отправлением с 1 сентября по 31 октября 2021 года", - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Сапсаны" сейчас курсируют в направлениях Москва - Санкт-Петербург и Москва - Нижний Новгород. Студенты смогут купить билет со скидкой в билетных кассах дальнего следования за 2 часа до отправления поезда. Чтобы подтвердить свой статус, надо предъявить действующий студенческий или аспирантский билет, зачетную книжку или справку из университета об очном обучении, передает ТАСС.

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