"Новые люди" представили программу на предвыборном съезде

Что предлагают в партии?

В Москве прошел этап предвыборного съезда партии "Новые люди", которая участвует в выборах депутатов Госдумы. В столицу приехали две с половиной тысячи делегатов из всех регионов страны. На съезде была впервые представлена предвыборная программа партии. Тезисы просты и понятны: снизить налоги и вернуть их в регионы, развивать самоуправление, вернуть конкуренцию во все сферы деятельности. Лидеры "Новых людей" утверждают, что идут в Думу с пакетом готовых решений. И представили их весьма необычно.

Вместо рядов кресел – музыкальный холл, вместо пиджаков и галстуков – яркий молодежный мерч. Даже презентацию предвыборной программы "Новые люди" сделали по-новому. В формате перфоманса. Эта партия умеет говорить простым языком о сложном в политике и экономике.

"Например, ЖКХ. Мы предложили на 25% снизить платёжку, не на 50%, не в два раза, не какие-то вот такие лозунги, не просто "давайте сделаем дешевле", а предложили механизм, как это можно сделать. И уже в Липецке это сделали. Действительно работает. То есть мы люди решений, а не люди лозунгов", - заявил председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Свои решения "Новые люди" предлагают и в медицине, и в образовании. Поднять зарплаты учителям, сделать ЕГЭ добровольным, предоставить медработникам служебное жильё. Чтобы найти на всё средства, необходимо серьёзно пересмотреть налоговое законодательство. Причём, важно учитывать ситуацию в каждом отдельно взятом регионе.

"Куда бы мы ни приехали, меня крайне возмущает ситуация, когда люди на местах просят больницы, просят новые школы, жалуются на те вопросы, которые априори должны решаться в первую очередь. Поэтому да – больше денег оставлять регионам", - отметила кандидат в депутаты Государственной Думы Сардана Авксентьева.

Каждый пункт программы – результат личного общения с избирателями. Более 600 штабов и 2000 политотрядов по всей стране. И судя по тому, как много узнаваемых лиц откликнулось на инициативы, у партии есть все шансы.

Анна Пешехонова, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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