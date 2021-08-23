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Дикие коровы разогнали туристов с французских пляжей

18:27
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Несколько человек ранены

Массовое нашествие диких коров вынудило власти Корсики закрыть пляжи популярного французского курорта. Половина из 15-тысячного стада коров на острове не имеет хозяев и окончательно одичала за год изоляции, вызванной пандемией коронавируса.
На юге Франции полыхают леса у Лазурного берега

Дикие животные стали опасными для людей. Зафиксировано несколько случаев нападения коров на отдыхающих. Причем не только на пляжах: в нескольких инцидентах буренки гоняли отдыхающих по центральным улицам Корсики.

Также сообщается, что одного отдыхающего на пляже в Сан-Мартино-ди-Лоту пришлось госпитализировать с ранением в шею. Кроме того, женщина была доставлена в больницу с опасной раной ноги, всего в двух сантиметрах от бедренной артерии, пишет The Times.

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