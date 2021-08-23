Мигрантам напомнили о необходимости легализоваться в России до 30 сентября

Принятые из-за пандемии послабления перестанут действовать

Срок послаблений миграционного режима, принятых в связи с пандемией коронавируса, истекает 30 сентября, напомнили в МВД России. Мигрантам рекомендуется до этого времени урегулировать свой правовой статус.

Иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в стране, по указу президента России от 15 июня была предоставлена возможность до 30 сентября обратиться с заявлением об урегулировании правового положения, напоминают в МВД.

А уже с 1 октября прекращает действие временный запрет на применение к мигрантам-нарушителям такой меры, как высылка за пределы страны. Тем, кто не воспользовался предоставленной возможностью легализоваться в России, будет запрещен повторный въезд в страну, передает РИА Новости.

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