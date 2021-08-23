Ректор МГЮА: Акция "Миллион призов" - абсолютно законный социальный проект

Этот проект связан с безопасностью

Ректор Московской государственной юридической академии имени Кутафина Виктор Блажеев отметил абсолютную законность проведения акции "Миллион призов - #Выбираем Вместе".

По его словам, программа "Миллион призов" - одна из форм социальной поддержки незащищенных слоев населения во время пандемии COVID-19.

"Эта социальная программа как раз рассчитана на то, что граждане примут активное участие в электронном голосовании, и таким образом будет обеспечена их безопасность", - отметил Виктор Блажеев.

Заслуженный юрист России заявил, что "Миллион призов - #Выбираем Вместе" - социальный проект, он не является "ни какой-нибудь лотереей, ни каким-нибудь другим инструментом". "Потому что те признаки, которые характеризуют лотереи, здесь отсутствуют", - добавил Блажеев.

Напомним, с предложением провести акцию "Миллион призов" среди участников дистанционного электронного голосования, которое пройдет с 17 по 19 сентября, выступила Московская торгово-промышленная палата.

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